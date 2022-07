Speváčka Dara Rolins ostala poriadne rozladená. V sobotu sa s dcérou Laurou (14) vybrali s kuframi na letisko a mali odletieť do Ameriky. Ich let však zrušili a tak tomu dali šancu na druhý deň. Mama s dcérou sa smutne vyfotili pred letiskovou halou a Lola predviedla skutočne odvážny outfit.

,,Tak sme dnes chceli odletieť do Ameriky a nepodarilo sa. Zrušený let... Aktuálne dosť bežný jav," napísala v sobotu Dara k videu. ,,Druhý pokus v nedeľu," dodala a priložila aj smutnú fotku s dcérou Laurou. Viacerí si však okamžite všimli, ako odvážne sa Lola do lietadla nahodila. Na sebe mala voľné tepláky, biele tričko nad pupok a z teplákov jej trčali tenké gumičky z tangáčov a bolo jej vidno takmer celú spodnú bielizeň. Nuž, taká je móda dnešných mladých. A keďže Dara miluje divoké outfiy, určite s tým bola v pohode.

Dara a jej Lola Zdroj: Instagram

Prečítajte si tiež: