Dara Rolins (47) okolo svojej osoby vyvolala opäť poriadny vietor. Nechala sa vyfotiť úplne nahá a krátko na to vyhlásila, že sex v zrelom veku jednoducho zbožnuje. Ženám preto nedalo a otvorene sa jej spýtali, či jej neprekáža, že ju takto vidí jej dcéra Lola (12).

Dara pózuje pred dverami balkóna, krátko po sprche, len tak, ako ju pán Boh stvoril. Tieto pikantné zábery sa objavili v istom magazíne a mnoho ľudí iba nechápavo krútilo hlavou, že krátko pred 50-kou sa na to dala ešte nahovoriť.

Dara a Lola



,,Nahota“, ktorá je javom zo všetkých najprirodzenejším, bude vždy najviac kontroverznou témou. A preto sa nedivím, že moje fotky spôsobili mierny rozruch. Byť nahá ma baví. Vždy sa mi páčila vkusne prezentovaná nahota, všetko čo mi spôsobí motýľov v bruchu, ten nádych „zakázaného“, či už fotka, film, pesnička alebo človek. A chcem povedať, že sa tieto veci vekom príliš nemenia. Sex ma baví viac ako kedy pred tým a výhodou zrelého veku je, že mi nepríde divné o tom hovoriť,“ napísala Dara. Na to sa hneď ozvala jedna z jej sledovateliek s otázkou, že čo keď to uvidí jej dcérka.



,,Moja dcérka je vychovávaná vo svete bez predsudkov, vedená prirodzenou láskou k sebe, k svojmu telu a bez hrozby, že je na nahote niečo odstrašujúce. Niečo, za čo by sa mala hanbiť. Ona, alebo ktorékoľvej žieňa, žena, mama. Ide vždy len o formu, spôsob „ako“... Je to zložitá téma a to posledné, čo mu svedčí, je čiernobiele videnie,“ reagovala okamžite Rolins.