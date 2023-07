Aj keď česko–slovenská popová diva Dara Rolins má už po päťdesiatke, odvážnych modelov sa ani zďaleka vôbec nebojí, čo je o nej známe od nepamäti. Rovnako aj zábermi v plavkách zásobuje fanúšikov na sociálnej sieti ako na bežiacom páse. Veď prečo nie, keď má stále čo ponúknuť. Viacerí ju však za to kritizujú. Pre hejterov má jasný odkaz!

O Rolins je dlhodobo známe, že štíhlu postavičku nemá zadarmo a poctivo na nej pravidelne maká. A tak prečo by rada nevystavovala na obdiv svoje božské krivky aj po 50-ke, ktoré jej môže závidieť nejedna výrazne mladšia žena. Často sa však stretáva s reakciami, že je to príliš, a že ako 50-ročná matka by sa mohla prestať takto odhaľovať. Dara už viackrát reagovala na hejterov a teraz sa im prihovorila opäť.

Dara Rolins Zdroj: Instagram Dara Rolins

„Vždy, keď dávam fotku v plavkách, napadne mi, či nie som ,zase veľmi vyzlečená' (smiech), koľkých ľudí opäť pobúri môj holý zadok (a koľkých poteší) (smiech). Samozrejme, že mi môj zdravý rozum okamžite premietne všetky tie kúpaliská a pláže plné polonahých tiel všetkých možných veľkostí, menej či viac ,dokonalých' tvarov, odvážnych modelov a farebných kreácií a upokojí moje obavy zo zbytočne nevhodného exhibicionizmu,” zamyslela sa Rolins na Instagrame a pridala fotky v bikinách, kde opäť predviedla, že aj po 50-ke má telo ako bohyňa. A následne poslala veľavravný odkaz všetkým tým, ktorí riešia jej „odhaľovanie” na sociálnych sieťach.

„Moji milí, je leto. Presne a hlavne preto vystrkujte, čo chcete a na koho chcete. Na všetkých tých puritánov, ktorí majú problém s tým kedy, z ktorého uhla, kde a u koho sa to podľa nich hodí, sa vyp*dnite. Užívajte, neriešte, neporovnávajte, milujte dokonalé aj nedokonalé, pretože, ako dobre vieme, všetky tieto nálepky sú aj tak relatívne,” dodala.

