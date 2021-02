Dara Rolins je už zvyknutá na to, že pri každej fotke, ktorú zverejní, sa strhne horúca diskusia. Jedna skupina jej dáva komplimenty, druhá ju kritizuje. No nájdu sa aj takí, ktorí to už s komentármi preháňajú. Ako to vníma?

Dara Rolins. Zdroj: Instagram D.R.

„Človek nie je nikdy proti negatívnym veciam imúnny, to by som klamala a bola by som za zbytočnú frajerku. Normálne si to prečítam, nadýchnem sa a poviem si, naozaj toto niekto myslí vážne, že takúto zlobu na mňa vyprskne pre nejakú moju fotku, kroku či zákroku? Hovorím si, že všetci máme dosť svojich problémov a mali by sme si viac hľadieť toho svojho, možno som inak nastavená,” povedala Dara v rozhovore v rádiu Jemné.

Dara Rolins Zdroj: Instagram/@dararolins_vermi

„Ja nemám v povahe písať Beyoncé, aby sa inak obliekla a či niečo preháňa. Sociálne siete spôsobili, že ľudia si myslia, že sme najlepší kamaráti, keďže sa delím aj o fotky z domáceho prostredia a podobne. Niekedy si poviem, tí cudzí ľudiA mi normálne radia,” dodala.