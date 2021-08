Na veľkej markizáckej párty sa zabávali mnohé moderátorské či herecké hviezdy. Počas večera Jana Kirschner a raper Separ predstavili svoje horúce dueto. Neboli však jediní. Svoj nový spevácky počin odpálili aj hviezdy Pána profesora Matúš Kolárovský a Martin Klinčúch.

Matúš Kolárovský a Martin Klinčúch naspievali spoločný duet. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Na žúrke sa objavila aj tehotná twiinska Veronika Nízlová, ktorá si obliekla obtiahnuté šaty s megarozparkom. A hoci mnohí od nej ťahali informáciu, kto je otec jej dieťaťa, zaryto mlčala. "To, že budem mamou, je pre mňa najkrajší pocit na svete. Ja sa už tak strašne teším na to malinké, krásne, voňavučké telíčko. Každá žena chce byť mama a myslím si, že to dieťa vždy príde presne v správny čas, kedy má. Pohlavie si ešte nechávam pre seba. A čo sa týka otca môjho dieťatka, to nebudem vôbec komentovať. Môžem zopakovať len to, že nie sme spolu," povedala nám.

Tehotná Veronika Nízlová Zdroj: NORBERT SKALIČAN

A keďže sa akcia konala na lodi pod holým nebom, s pribúdajúcim časom začala byť aj poriadna kosa. Niektoré krásky, ktoré dorazili v sandálikoch a ramienkových šatách, si to odtrpeli, iné sa zas vykašľali na outfity a prehodili si cez seba teplé deky. Medzi takými bola aj Monika Hilmerová, ktorá sa nahodila do sexi mini, no jej nohy prítomní dlho neobdivovali. Zamotala sa do deky a zohrievala sa, ako sa dalo. Ako si užívala párty? ,,Vnímam to tak, že za naozaj dodržania prísnych pandemických opatrení to čiastočne ide. Aj teraz tu sedíme vonku, takže sa to dá. Napriek tomu, že nám je veľmi zima." Zato taká Dara Rolins síce prišla v hrubom svetri, ktorý si však potom dala dole a premávala sa v sexi ružovom tope s holým chrbtom. Ktovie, možno aj pre zimu jej neustále stále bradavky.

