Medzi známymi osobnosťami sa ešte v minulosti rozšíril fakt, že pre telo je prospešné vypiť každé ráno vodu s citrónom. Nie je to až taká pravda. „Každý z nás to už cíti, že sa prebúdza príroda a prichádza jar a viacerí by chceli niečo so sebou robiť. Človek to cíti po tej zime. Prvou zložkou chudnutia je strava a druhou je cvičenie,” začala rozprávanie Czoborová, ktorá prízvukuje, že najdôležitejšie, čo je pre naše telo, je voda. Tvorí až 70 % tela.

Zora Czoborová počas návštevy Dámskeho klubu. Zdroj: rtvs

„Keď ráno vstanete, treba si dať vodu. Ale pozor, tu je jedna mylná informácia, uvádzala to jedna československá osobnosť (Dara Rolins, ponz. red.), že každé ráno si dáva vodu s citrónom. Dajte si citrón len občas, lebo sa vám zvýši pH prostredie vo vašom tele, a to nie je úplne až tak zdravé. Citrón síce nemôže poškodiť, ale nepite to každé ráno,” zdôraznila fitneska, ktorá sa venuje aj zdravej výžive.

Anketa Zvyknete piť ráno vodu s citrónom? Áno 21% Vôbec nie 67% Občas áno 12% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: