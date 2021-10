Dara Rolins (48) v decembri oslávi už 49 rokov, no napriek tomu, že má tesne pred 50-kou, jej krivky tomu vôbec nenasvedčujú. Speváčka si opäť zbalila kufre a odletela do tepla. A odtiaľ sa pochválila záberom v plavkách.

Dara Rolins je už dlhodobo známa tým, že sa rada odhaľuje, čo viackrát už naštvalo viacero ľudí, prečo má takú potrebu sa pretŕčať. Niekedy jej venujú poriadne ostré komentáre. Ona si však už na to zvykla a hejterov nerieši, aj keď, ako nám nedávo prezradila, niekedy ju to poriadne zamrzí, čo jej ľudia píšu.

Dara Rolins Zdroj: Instagram

Najnovšie zverejnila záber v plavkách, čím všetkým dala na známosť, že znova mala potrebu odletieť do tepla a načerpať nov=u energiu. "A tak ako spievam vo Ver mi, občas musím z toho kolobehu vypadnúť, mať vo vlasoch vietor alebo piesok a morskú soľ," napísala k fotke, ako leží na pláži v plavkách. Rolins tak opäť predviedla sexi krivky, no ľudia si všimli niečo iné. Blondínka je totiž na nej bez štipky mejkapu a nehanbila sa tak ukázať svoju pravú tvár. A práve to ocenili aj viaceré jej fanúšičky.

Prečítajte si tiež: