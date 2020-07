Dara fanúšikom opäť ukázala svoje vyšportované brucho. „Dnes nám vôbec celý deň neprší, keď zavriem oči a zatnem zuby, cítim leto a áno, preto som vyrazila len tak naľahko,“napísala v stredu počas sychravého dňa. Viacerých však vôbec nezaujímalo, čo píše, pretože nemohli odtrhnúť oči od jej tehličiek. A ozvala sa aj Patrícia Vitteková.

Patrícia Vitteková Zdroj: Instagram



„Asi som sa konečne po rokoch ,hecla´ a rozhodla sa, že ťa dobehnem. Prečo? No lebo sa k***a už na to neviem iba pozerať, závidieť a slintať!“napísala jej pod fotku. No dobehnúť vysekanú Daru, to bude poriadna drina!

