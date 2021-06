Dana Heribana (41) vďaka jeho štipľavému humoru ľudia milujú. V Pumpe si servítku pred ústa rozhodne nedáva a žarty si robí dokonca aj z našej prezidentky. No po časti, v ktorej bola hosťom ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, mu do smiechu veľmi nebolo.

Hlášku „Savana Pumpa, vajčiaci!“ poznajú všetci fanúšikovia satirického seriálu na RTVS Pumpa. Predstavitelia Dano Heriban a Michal Kubovčík sa snažia s vtipom a nadhľadom komentovať aktuálne dianie v politike a na Slovenku. Po samovražde Milana Lučanského († 51) prijala do jednej časti pozvanie aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Heriban tak od nej vyzvedal, čo sa dalo. „Dobre, ale čo si myslíte, veď asi musel mať za ušami, nie? Asi sa niečoho bál, keď to urobil alebo čo…“ zisťoval, no ministerka reagovala, že v tomto prípade už ide o špekulácie. Po odvysielaní tejto škandalóznej časti to priaznivci Lučanského protagonistom nedarovali a posielali im nenávistné odkazy.

Natáčanie komediálneho seriálu "Pumpa" pri Lozorne. Na snímek Diana Mórová, Michal Kubovčík a Dano Heriban. Zdroj: EMIL VAŠKO

Marek Vagovič si teraz pozval do svojej relácie Na scéne Dana Heribana, ktorý prvýkrát opísal, čo zažíval v súkromí. „V januári po odvysielaní časti, kde bola ministerka Kolíková, sa tam stala zásadná zmena. To bolo prvý- a poslednýkrát v mojom živote, keď mi chodili do správ hrozné a veľmi zlé veci. Vtedy som pochopil, že toto je úplne cez. Jednak mi bolo z toho úplne zle a aj som to riešil, či už doma, alebo s kolegami, s Miškom, s ľuďmi v Pumpe. Celé to bolo iba o tom, čo sme odvysielali. Tak som pochopil, že ľudia si zamieňajú tvoju postavu za teba a vôbec – že niečo také sa dočítam a budem chodiť s obavami domov a ozývať sa rodine, či je všetko ok, je strašné,“ šokoval herec.

Marek Vagovič a Dano Heriban Zdroj: aktuality

„Mali sme aj ochranku. Ono to potom po nejakom čase vyšumelo. No bolo to strašne nepríjemné a zaskočilo ma to, bolo nám z toho zle. S Miškom sme premýšľali o všetkom, či to má vôbec zmysel a ako to celé uchopiť, ako pokračovať ďalej. Vtedy sa už aj dramaturgia začali zaujímať. Dovtedy to plávalo, bolo to fajn a zrazu prišiel bod zlomu a aj oni zmenili prístup,” dodal Heriban s tým, že po inkriminovanej časti si dávajú na všetko väčší pozor.

