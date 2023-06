Celé Slovensko zasiahla uplynulú stredu smutná a šokujúca správa. Obľúbený Dano Heriban, ktorý mal iba 43 rokov, náhle zomrel. Niektorí jeho kolegovia tejto správe spočiatku nechceli uveriť, Matej Landl si dokonca myslel, že ide o nejaké promo k novému filmu. Žiaľ, išlo o krutú pravdu. Dano Heriban však netušil, že je to s ním až také vážne. Ešte v pondelok ráno bol v RTVS, kde sa stretol Landlom a následne sa autom vybral do Prahy, kde natáčal nový seriál pre VOYO s názvom Metoda Markovič: Hojer.

Danova postava v novom seriáli Voyo, ktorý nakrúcal pár dní pred smrťou. Zdroj: TV Markíza

„Veľké bolesti chrbta sa mu začali na pľaci. Pripisoval to však niekoľkohodinovej ceste autom do Prahy. Postupne sa bolesť zhoršovala, aj preto Dano poprosil známeho zo štábu, aby po natáčaní auto do Bratislavy už šoféroval on. Cestou, v nočných hodinách, sa bolesti natoľko zhoršili, že sa rozhodli ísť okamžite v utorok v skorých ranných hodinách rovno na Kramáre. Nedošli ani na urgentný príjem a pár metrov pred nemocnicou už museli zavolať záchranku,” povedal nám dobre informovaný zdroj. Podľa ďalších informácií bola pri ňom rýchla záchranná služba do pár minút. Už vtedy mala záchranárka z prvotných vyšetrení vyzistiť, ako nám napísal náš zdroj, že môže ísť o disekciu hrudnej aorty. Všetko mala spísať do správy a odovzdať službukonajúcemu lekárovi, ktorý ho následne prijal na urgente. Ten mu mal spraviť viacero vyšetrení, ako EKG či sono, no nič závažné nenašiel. Aj preto ho v nemocnici nehospitalizovali a poslali ho domov. V utorok, napriek bolestiam, fungoval ako za bežných okolností.

Dano Heriban a Petra Polnišová ako Brmbi a Erina z Hornej Dolnej. Zdroj: tv markíza

„Ešte v utorok podvečer sme si písali a riešili úpravu textu na koncert v bratislavskom klube Pod lampou. Mala to byť generálka na festival Dotyky a spojenia a ďalšie vystúpenia," povedal Denníku N jeho manažér Tomáš Kršňák, ktorý netušil, že spolu komunikujú naposledy. V stredu ráno bola totiž k Danovi opäť privolaná záchranka, žiaľ, záchranári mu už pomôcť nedokázali.

20. máj 2023: Obľúbený herec Dano Heriban zverejnil fotky z lesa s manželkou. O pár dní jeho život náhla vyhasol. Zdroj: Facebook/Dano Heriban

Za hercom smúti celé Slovensko. Ďura Brmbalíka (meno pre postavu vymyslel sám) totiž milovali všetci! Jeho nezabudnuteľné hlášky, červenú rapidečku, doťahovanie s milovanou Erinou a silný ,,trnafský” prízvuk. Dano Heriban sa narodil v Trnave, kde aj vyrastal. Viackrát sa predstavil v trnavskej Improlige, kde už vtedy dokázal zaujať publikum. Tak sa zrodila myšlienka viac načrieť do hereckej brandže. Neskôr sa dopracoval k spolupráci s Jakubom Nvotom, ktorý bol jedným z vedúcich postáv študentského divadla. Dano bol absolventom konzervatória v odbore akordeón a herectva na Vysokej škole múzických umení. Na divadelných doskách sa mu mimoriadne darilo. V rokoch 2007 – 2015 jeho originálna herecká osobnosť výrazne dopĺňala mozaiku hereckého súboru martinského divadla a následne exceloval v Slovenskom národnom divadle. Predstavil sa v rôznych predstaveniach, medzi nimi aj Mizantrop, Sedem dní do pohrebu, Polnočná omša, Nevina, Fanny a Alexander či Elity.

Premiéra filmu Muž, ktorý stál v ceste v pražskej Lucerne. Dano Heriban sa jej už nedožil. Kolegovia mu venovali minútu ticha. V snímke si zahral Alexandra Dubčeka. Zdroj: Blesk

Za stvárnenie hlavných postáv v hrách Závisláci, Macbeth a Kubo získal Prémiu LitFondu. Z pohľadu ocenení sa pre neho stala najúspešnejšou divadelná hra Národný cintorín, za ktorú získal prestížne divadelné ocenenie Dosky – za stvárnenie postavy Janka Kráľa a zároveň aj za najlepšiu scénickú hudbu. Tretiu cenu Dosky si domov odnášal za stvárnenie postavy mladšieho Jána Roznera v hre Sedem dní do pohrebu. Ľudí bavil aj v hranej relácii Pumpa a seriáloch Červené pásky, Hniezdo či Druhá šanca. Svoj herecký talent naplno ukázal aj na striebornom plátne – filmoch Únos, Parralel či Sviňa. Fanúšikovia ho ešte uvidia v dvoch nových projektoch. Prvým je seriál Metoda Markovič: Hojer, ktorý pôjde na VOYO, a druhým je film Muž, ktorý stál v ceste. V Prahe už premiéra bola, no do slovenských kín sa dostane v októbri. Dano v ňom famózne stvárnil postavu Alexandra Dubčeka.

Dano Heriban sa venoval aj detskej tvorbe. Zdroj: Internet

Dano Heriban bol aj hudobník. V priebehu rokov vydal albumy Leporelo a Na jeden dych. V roku 2018 sa rozhodol vstúpiť do sveta detských pesničiek. Prvý album dostal názov Čosi úsmevné. Okrem hudby bol autorom viacerých textov. V roku 2020 vydal pokračovanie Chipsy King – Čosi úsmevné vol. 2, o dva roky neskôr pridal album O2H. Česť jeho pamiatke!

