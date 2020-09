Život Daniely Kralevich miestami pripomína hru osudu z hororových filmov. Všetko sa začalo ešte v roku 2013. Na stavbe trojposchodovej vily, ktorú si Kralevich postavila v lukratívnej bratislavskej štvrti, došlo k tragédii. Pri nešťastí zahynul 54-ročný muž z Podbrezovej, ktorý na stavbe makal. V priebehu výkonu stavebných prác na neho spadol múr. Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste bol mŕtvy. Múr, ktorý muža zavalil, len deň pred tým postavili. Bol dva metre vysoký a šesť metrov dlhý.

Ďalšie krušné chvíle prežívala Daniela minulý rok. Útoky na podnikateľku sa začali v lete, v čase, keď sa vrhla do mobilného bioprojektu pre rodiny s deťmi na bratislavských Zlatých pieskoch. „Úmysel bol, aby na Zlatých pieskoch vznikol bioprojekt orientovaný na rodiny či mamičky s deťmi ako voľnočasová chilloutová zóna, kde si prídu na svoje aj menšie deti. Ďalšia zóna s terasou momentálne nie je vo finálnej podobe, pretože sme sa ocitli v spore s mestskou časťou. Bojovať budem dovtedy, kým spor vyhrám, pretože si myslím, že takýto bioprojekt veľmi chýba pri jazere, akým sú Zlaté piesky. Mali by byť výstavnou skriňou Bratislavy,“ povedala dávnejšie Šarmu. ,,Dopočula som sa, že sa v tejto časti má chystať výstavbový projekt, a keďže ja som jediný súkromný pozemok, ktorý rozdeľuje záujmovú časť na polovicu, pravdepodobne nie som vyhovujúca pre developera, ktorý za tým stojí,“ dodala.

V tom istom čase, ako sa v lete pustila do bioprojektu, začali sa diať aj iné divné veci. „Najprv bol telefonát o pol druhej v noci, ktorý som nedvihla, keďže som spala. Po ňom prišla z toho istého čísla esemeska ,Život alebo smrť´. Keď som zisťovala, komu patrí to číslo, ukázalo sa, že je napísané na nejakého bezdomovca. Viackrát som si pri mojom dome všimla pohyb či skôr postávanie muža. Prvýkrát to bolo podvečer, zbadala som ho, keď som sedela v pracovni. Zrazu som videla, že niekto v tmavom oblečení ide po hornej ceste, zašiel doľava do lesa a postavil sa za strom. Stál tam takmer tri hodiny,“ tvrdila návrhárka. Po tom, ako na ňu apelovali rodina a blízki, si dokonca najala aj súkromnú ochranku. Potom však prišlo niečo, čo ju zlomilo. Prišla o milovaného psíka. ,,Výsledky pitvy ukázali, že moje a veterinárovo prvotné podozrenie na otravu nebolo presné. Ostrý predmet mu prerezal pažerák, zrejme mu nejaká ľudská hyena podhodila niečo ostré, skryté v potrave. Dostal otravu krvi a vnútorné krvácanie,“ povedala s plačom Kralevich, ktorá prišla o milovaného psíka rasy akita.

Málokto však vie, že Kralevich sa poznala aj s Violou Macákovou (†34). Záhadná a dodnes neobjasnená smrť mladej modelky, fotografky a učiteľky Violy Macákovej (†34) v novembri 2019 šokovala celé Slovensko. Ľudia nechápala brutalitu a beštiálnosť, akým z tohto sveta odišla. „S Violou som sa stretla na eventoch, ktoré organizovala v minulosti moja agentúra. Boli sme rovesníčky. Myslím si, že nikomu nemôže byť ľahostajná vražda. A to už nehovorím o spôsobe, ako bola urobená,“ priznala vtedy Daniela.

A len pred niekoľkými mesiacmi pochovala dobrú kamarátku, speváčku Andreu Fischer, manželku Otta Weitera, ktorá náhle zomrela v spánku. Po jej smrti sa následne niekoľko dní o vdovca starala a nosila mu do domu obed. No a v pondelok sa jej život úplne zrútil. Na priechode pre chodcov malo práve jej auto vpáliť do len 18-ročného dievčaťa, ktoré bolo na mieste mŕtve. Náraz bol taký silný, že dievča odhodilo od priechodu o viac ako 20 metrov. Daniela na mieste skolabovala.

