Daniela Kralevich po viac ako mesiaci od smrteľnej nehody: ŠOKUJÚCI PRÍSPEVOK na Instagrame

Módna návrhárka Daniela Kralevich (35) sa dostala do povedomia nielen ako Weiterova opatrovateľka po smrti jeho manželky, ale hlavne preto, že jej auto zrazilo na priechode mladú študentku. Brunetka sa následne odstrihla zo sociálnych sietí, no dlho jej to nevydržalo.