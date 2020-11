Daniela Kralevich nie je v šoubiznise žiadnym nováčikom. V minulosti sa zúčastnila na súťaži Miss, v roku 2007 začala následne v Bratislave organizovať rôzne módne prehliadky, navrhuje šaty, pod vlastnou značkou predáva luxusné kožušiny, kabelky a minulý rok vybudovala súkromnú pláž na Zlatých pieskoch. A to nie je všetko. Po smrti svojej kamarátky Andrey Fischer († 47) podala pomocnú ruku vdovcovi Ottovi Weiterovi. Niekoľko dní sa o neho starala, nosila mu jedlo a pomáhala mu prekonať ťažké životné obdobie. To práve prežíva i ona. Môže za to jej septembrová tragická nehoda v bratislavskom Ružinove.

Módna návrhárka Daniela Kralevich. Zdroj: Internet

Kralevich sa síce rodine zosnulej podľa našich informácií stále neospravedlnila, odmlčala sa zo sociálnych sietí, no pred pár dňami jej istý administrátor Kristián znva spojazdnil jej profil, kde sa prihovára k jej kamarátom a fanúšikom. Pred pár dňami zverejnil informáciu k teroristickému útoku vo Viedni a teraz jedna záležitosť zo súkromia čiernovlásky. Kralevich sa rozhodla, že ruší svadbu. "Milí priatelia a fanúšikovia, ďakujeme za darčeky a priania, ktoré Danke stále posielate k zásnubám. Danka sa však vzhľadom k tragickej situácii rozhodla zásnuby a následnú svadbu zrušiť. Ďakujeme, že na ňu myslíte,"objavil sa v pondelok poobede oznam na čiernom pozadí na jej profile a Instagrame.