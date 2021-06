Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren podpísal pred pár týždňami rozhodnutie o nariadení odstrániť čiernu stavbu na Zlatých pieskoch. Tú si tam Kralevich postavila ešte koncom roka 2019 a stavbu nazvala mobilný bioprojekt. Starosta však podobné označenie odmieta. „Ide preukázateľne o stavbu, aká si v danom území vyžaduje aj územné rozhodnutie a súhlas magistrátu. Nič z toho vlastníčka nedoložila a ani sa nepokúsila získať,“ poznamenal.

Crystal Garden - čierna stavba na bratislavských Zlatých pieskoch, ktorej majiteľkou je Daniela Kralevich. Zdroj: MATEJ KALINA

Daniela Kralevich však na sociálnej sieti stále tvrdí, že o objekt chce bojovať. „Na čiernu stavbu na Zlatých pieskoch sa nám sťažujú desiatky ľudí, návštevníkov a otužilcov, ktorí tam často chodia. Je to naozaj čierna stavba. Stavebný úrad rozhodol o jej odstránení. Staviteľka sa odvolala, ale okresný úrad potvrdil naše rozhodnutie,“ vysvetlil ďalej starosta.

A aby toho nebolo málo, návrhárka najnovšie rozzúrila návštevníkov Zlatých pieskov ešte viac. Do stredu cesty postavila obrovské kamenné zátarasy a celú ju tak zablokovala. Táto cesta slúžila pre všetky autá, ktoré tam jazdili a ľudia sa chceli doviezť až k obľúbenému Wake Lake, na ktorom sú reštaurácie, ležadlá a vodné športy.

,,Začala som s výstavbou dočasného oplotenia na pozemku, ktorý je vlastníctvom výlučne mojej spoločnosti a na ktorom neviaznu žiadne vecné bremená. Dočasné oplotenie uskutočňujem na základe ohlásenia. Vzhľadom na to, že pán Chren tendenčne klamal 2 roky o znemožnení prechodu cez môj pozemok, nestalo sa tak zatiaľ ani teraz. Prechod cez pláž je stále umožnený. Celé to vnímam ako zneužitie hnuteľných buniek na budúcu komunálnu kampaň,” povedala nám Kralevich. "Ak niekto užíva čiernu stavbu, znamená to, že porušuje zákon a môže mu byť udelená pokuta v zmysle stavebného zákona. Potom sa už posudzuje len to, či ju užíva ako fyzická alebo právnická osoba," reagovali nám z kancelárie starostu mestskej časti Ružinov.