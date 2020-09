Podľa informácií išla Linh od lekára a keď prechádzala cez priechod pre chodcov, napálilo do nej luxusné terénne auto. Náraz bol taký silný, že ju odhodilo 20 metrov. Záchranári ju síce hodinu oživovali, no jej poranenia boli nezlučiteľné so životom.

Obeťou je mladá Vietnamka Linh († 18), ktorá žila v Bratislave a študovala na gymnáziu. Na miesto nehody sa s ňou v utorok prišli tradičným vietnamským obradom rozlúčiť aj jej najbližší, sestra a otec. Pálili vonné sviečky a klaňali sa. Zdrvený otec vzlykal od žiaľu a okoloidúcim pri pohľade ne nich pukalo srdce. Ako nám povedal ich príbuzný, otec dievčaťa ani v utorok nedostal od Kralevich žiadne ospravedlnenie a vysvetlenie, prečo pred priechodom nebrzdila.

Pri tragickej nehode zomrelo len 18-ročné dievča, ktoré prechádzalo cez priechod pre chodcov. Zdroj: TV JOJ



O to viac zarážajúci je fakt, že keď Danielu prepustili v pondelok z nemocnice, keďže na mieste nehody skolabovala, aj v takých hrozných okamihoch si našla v ten deň čas na to, aby si zrušila účet na Facebooku a na Instagrame si prepla verejný profil na súkromný. O módnej návrhárke bolo dobre známe, že na sociálnu sieť si pravidelne hádzala fotky z luxusného auta, zábery z jej podniku na Zlatých pieskoch a natáčala videá, na ktorých kydala na politikov a vyzývala ich, aby odstúpili.



,,Veľmi zlý pohľad to bol... Fakt by som chcel vedieť, čo robila. Pozrel by som si, či náhodou v tom čase netelefonovala alebo nepísala správy. Je mi zle, keď si na to spomeniem. Nebrzdila a ani z auta po nehode nevystúpila,“ napísal jeden z adminov stránky Denník záchranára. ,,Zrazila dievča z vietnamskej komunity. Nechcel by som byť na jej mieste, keď sa to náhodou ututle. Vietnamská komunita drží pri sebe ako čínska,“ komunikovalo medzi sebou viacero ľudí. Snažili sme sa viackrát s Danielou Kralevich spojiť, no telefón nedvíhala.

Daniela Kralevich sa vo svojom luxusnom aute veľmi rada fotila. Zdroj: instagram