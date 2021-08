Hudobným hosťom bola kapela Vidiek a jej líder Janko Kuric žreboval prvého šťastlivca. Jeho šťastná ruka vytiahla lístok, na ktorom bolo meno pani Terézie z Hermanoviec. Keďže nemal okuliare, na malé písmenka nevidel a meno museli prečítať moderátori. Pani Terézia okamžite zdvihla telefón, prečítala heslo správne a získala 101-tisíc eur. Televíziu sledovala spolu s manželom a synom a bola to obrovská radosť.

Hosťom v očkovacej lotérii bola herečka Kamila Mitrášová. Zdroj: RTVS

Ako ďalší prišiel žrebovať operný spevák Titusz Tóbisz. Ten vyžreboval Jakuba z Bratislavy. Aj on povedal heslo správne a získal 101-tisíc eur. Tretím hosťom bola herečka z filmu Loli paradička Kamila Mitrášová. Vyžrebovala Janu z Bratislavy. Tá síce zdvihla, no z počiatku bola vo veľkom šoku. Dokonca povedala aj zlé heslo. ,,Divé maly, divé maky," okamžite sa opravila a získala 101-tisíc eur. ,,Som doma s covidom. Ja som očkovaná a dostala som koronu. Ale už sa cítim dobre. Napriek očkovaniu som sa nakazila, mala som príznaky, ale nie silné. Očkovanie pomohlo," povedala v priamom prenose.

Divákov však neustále rozčuľovalo chabé premiešavanie lístkov v žrebovacom osudí. Slabý vánok zakaždým lístky v osudí premiešal iba zhora. Lístky, ktoré sú naspodu, sa ani nepohli... Pôsobilo to tak, že prví prihlásení nemajú žiadnu šancu.

Ďalším hosťom bol Andrej Bičan. ,,Celá moja rodina sú vnútri v osudí," poznamenal. ,,Moja babka zomrela počas korony. Nievšak na koronu, ale na gangrénu. A keby bolo očkovanie proti gangréne, dá sa zaočkovať. Keby bolo očkovanie proti rakovine, každý sa dá zaočkovať!" pokračoval Bičan. Následne išiel žrebovať. ,,Siahnem na dno!" kričal. Moderátor vytiahol lístok Veroniky z Martina. Ale najprv sa opýtal moderátorov: ,,Vy tam máte tiež lístok?" ,,Nie, to by bolo zvláštne," reagoval Marcel. ,,To by bolo, keby vyžrebujem lístok a tam Marcel Forgáč," zabával sa ďalej Bičan. Potom sa išlo telefonovať. Pani Veronika zdvihla, povedala správne heslo a vyhrala 101-tisíc eur. Radosť bola obrovská.

Pani Vierka vyhrala 101-tisíc eur. Zdroj: RTVS

Poslednou vyžrebovanou bola pani Vierka zo Spišskej Novej Vsi. ,,Nečakala som, že mi zavoláte," povedala moderátorom. Heslo povedala správne a aj ona získala 101-tisíc eur. ,,Neverím, neverím," tešila sa pani Vierka. Tentokrát sa však moderátori nikoho nepýtali, čo robí. Zrejme sa ponaučili z uplynulej nedele, keď z Manuely vytiahli, že je make-up artistka a okamžite sa odhalila jej totožnosť.