Moderátori začali nedeľné žrebovanie nemilou sprvávou, na Slovensku máme doposiaľ iba 42,3 percent zaočkovaných. No tešili sa aspoň z toho, že lístky sa konečne premiešavajú v úplne novom bubne, ktorý mali predstaviť už uplynulú nedeľu, no pre technické problémy to nestihli. Prvým hosťom bol spevák Peter Cmorik. ,,Áno, aj my z kapely máme lístky v osudí," priznal Cmorik. ,,Je tu napísané Vysoká nad... a ďalej nič. A meno Viliam," prečítal z lístka Cmorik. ,,Je to Vysoká nad Kysucou," povedal neskôr Marcel Forgáč. Pán Viliam okamžite zdvihol telefón a keďže sledoval program v televízii, povedal aj správne heslo a vyhral 201-tisíc eur. ,,Som s rodinou. Manželka Kristína a mama Oľga," povedal po výhre. ,,Budem sa snažiť vyplatiť si dlhy a hypotéky a ostatok ostane na dovolenku. Mojím snom je Rio de Janeiro," priznal potešený Viliam.

V očkovacej lotérii konečne predstavili nový bubon s lístkami. Zdroj: RTVS

Ďalším hosťom bol herec Filip Tůma. ,,My umelci berieme očkovanie ako nutnosť. Čo mám čo špekulovať, dám sa zaočkovať," povedal herec. Vyžreboval pána Jána z Poltára. ,,Inak ešte sa nám nestalo, že by telefón zdvihol niekto iný. Lebo aj takáto možnosť je, že vás môže niekto zastupovať," zahlásil Forgáč tesne pred vytočením čísla. A akoby to privolal. V telefóne sa totiž ozval ženský hlas. Jeho manželka Anna. ,,Manžel nemôže hovoriť, je tu pri mne, ale budem ho zastupovať," povedala. Pani Anička povedala heslo správne a vyhrali 101-tisíc eur. ,,Povedzte manželovi, že ste vyhrali 101-tisíc," povedal jej Marcel Forgáč. ,,Máme 101-tisíc evro. Povedala som mu. Tešíme sa veľmo," povedala pani Anna.