Moderátori začali nedeľné žrebovanie nemilou sprvávou, na Slovensku máme doposiaľ iba 42,3 percent zaočkovaných. No tešili sa aspoň z toho, že lístky sa konečne premiešavajú v úplne novom bubne, ktorý mali predstaviť už uplynulú nedeľu, no pre technické problémy to nestihli. Prvým hosťom bol spevák Peter Cmorik. ,,Áno, aj my z kapely máme lístky v osudí," priznal Cmorik. ,,Je tu napísané Vysoká nad... a ďalej nič. A meno Viliam," prečítal z lístka Cmorik. ,,Je to Vysoká nad Kysucou," povedal neskôr Marcel Forgáč. Pán Viliam okamžite zdvihol telefón a keďže sledoval program v televízii, povedal aj správne heslo a vyhral 201-tisíc eur. ,,Som s rodinou. Manželka Kristína a mama Oľga," povedal po výhre. ,,Budem sa snažiť vyplatiť si dlhy a hypotéky a ostatok ostane na dovolenku. Mojím snom je Rio de Janeiro," priznal potešený Viliam.

V očkovacej lotérii konečne predstavili nový bubon s lístkami. Zdroj: RTVS

Ďalším hosťom bol herec Filip Tůma. ,,My umelci berieme očkovanie ako nutnosť. Čo mám čo špekulovať, dám sa zaočkovať," povedal herec. Vyžreboval pána Jána z Poltára. ,,Inak ešte sa nám nestalo, že by telefón zdvihol niekto iný. Lebo aj takáto možnosť je, že vás môže niekto zastupovať," zahlásil Forgáč tesne pred vytočením čísla. A akoby to privolal. V telefóne sa totiž ozval ženský hlas. Jeho manželka Anna. ,,Manžel nemôže hovoriť, je tu pri mne, ale budem ho zastupovať," povedala. Pani Anička povedala heslo správne a vyhrali 101-tisíc eur. ,,Povedzte manželovi, že ste vyhrali 101-tisíc," povedal jej Marcel Forgáč. ,,Máme 101-tisíc evro. Povedala som mu. Tešíme sa veľmo," povedala pani Anna.

Ďalším hosťom bola Katka Martinková. ,,Je to mesto s najvyššou kostolnou vežou," povedala moderátorom, keď vytiahla lístok. ,,Spišská Nová Ves," hneď zareagoval Forgáč. ,,Ty si ale inteligentný!" povedala mu Wisterová, ktorá netušila, o aké mesto ide. Marcel z toho vykľučkoval skutočne po svojom. ,,A ty si za peknú. Dnes si tak oblečená, že by som si ťa mohol zobrať," smial sa Forgáč. Nakoniec telefonovali pani Katke, ktorá vyhrala 101-tisíc eur a s celou rodinou sa nesmierne tešili!

Aj vám pripomína Verin outfit svadobné šaty? Zdroj: RTVS

Žrebovať prišla aj herečka Zuzka Tlučková. ,,Zrušili nám veľa predstavení, takže som prišla o prácu. Ja som sa dala zaočkovať hneď," povedala na úvod. Herečka vyžrebovala Andreja z Považskej Bystrice. Žiaľ, pán Andrej nezdvihol a prišiel o 100-tisíc eur. Posledným hosťom bol záchranár Peter Lakomý, ktorý vyžreboval pána Pavla z Dolného Kubína. Ten zdvihol, povedal správne heslo a vyhral 201-tisíc eur. ,,No super," bola prvá reakcia pána Pavla. ,,Pavol, idete po krivke, že naštvete celé Slovensko. Nemusíte sa tešiť, my na tom netrváme," reagoval so smiechom Marcel Forgáč. ,,Všetko dobré, dovidenia, dobrú noc," zaklincoval to Pavol. ,,Nemusí byť každý roztrasený, keď vyhrá peniaze," dodal Forgáč.