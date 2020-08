Nielen Erika, ale aj Števo patria medzi mediálne známe tváre. No moderátorka prezradila, že by zo svojej jedinej dcérky Elly umelkyňu nechcela. Prečo?

Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný sú už rodičmi Zdroj: Instagram

„Ja si myslím, že by sa mala viac pragmaticky zaradiť do života. Ja som za to, aby vyštudovala nejakú školu a venovala sa takej práci, viac istejšej. Ak si však vyberie umelecký smer, budeme ju podporovať,“prezradila spokojná Erika, ktorá si naplno užíva materstvo.