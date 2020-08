Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová (44) žije viac ako 11 rokov v Miami spolu so svojím manželom Vlastom a s dvomi deťmi. Len nedávno však prekvapila rozhodnutím, že z Ameriky odchádzajú žiť do Španielska. Zaujímavosťou však je, že sa tam presúva iba so synom a s dcérou.

Nielen Zuzana, ale aj jej deti Salma a Nevio si život za veľkou mlákou veľmi obľúbili. No zlá finančná situácia, koronakríza a rasová neznášanlivosť prinútila celú rodinu k vážnemu kroku. „Rozhodli sme sa nepredĺžiť si v USA vízum. Zuzka bola spočiatku proti, ale potom to uznala, 31. augusta sa sťahujeme späť do Európy,“prezradil českému Blesku Hájek, ktorý dal jasne najavo, prečo sa tak rozhodli. „Necítime sa v Miami po tých protestoch bezpečne. Náš penzión, ktorý sme prevádzkovali, musel skončiť. Teraz ho prerábame na normálny dom a dáme ho do predaja,“ pokračoval Vlasta.

Zuzana Belohorcová s manželom Vlastom. Zdroj: Instagram Z. B.

V najnovšom Šarme však Zuzana priznala, že do španielskej Marbelly sa sťahujú bez neho. „Takže Vlastík v Miami ostane ešte asi o mesiac dlhšie, aby to dokončil. Ja pôjdem do Marbelly sama s deťmi koncom augusta, je to pre mňa trochu adrenalínová výzva. Idem na miesto, kde som nikdy predtým nebola, zabývať rodinu,“ reagovala blondínka. Celý rozhovor si prečítate na týždenníku Šarm.