Hudobným hosťom boli v nedeľu večer Cigánski Diabli. Speváčka Silvia Šarköziová v úvode šou vyžrebovala prvého výhercu dnešnej časti Očkovacej lotérie. Ešte predtým sa však poriadne zamiešalo osudie. "Je to tu hrozne maličké, mala som si zobrať okuliare," zahlásila Silvia, ktorá nevedela prečítať meno výhercu a tak to za ňu musela prečítať moderátorka Vera.

Zopakovala sa tak situácia z minulej nedele, kedy spevák Janko Kuric tiež nevedel prečítať výhercu. Prvým vyžrebovaným bol Michal z Beliniec. Ten však, žiaľ, telefón nezdvihol a prišiel o výhru 101-tisíc eur. Automaticky však získal 1000 eur.

Silvia Šarköziová z Cigánskych Diablov. Zdroj: rtvs

Ako druhý prišiel v nedeľu večer žrebovať operný spevák Miroslav Dvorský. Vytiahol potencionálneho výhercu sumy 200-tisíc eur. "To bude pre mňa veľký rébus, lebo nemám okuliare," zahlásil Dvorský. Moderátori opäť tápali, kde sa nachádza obec, ktorá bola na lístku. Pán Dvorský vyžreboval pani Annu z Olešnej. "Začínam byť nervózny, aby to zdvihla," zahlásil spevák.

"Pani Anna, počujeme sa?" opýtali sa jej moderátori, ktorí sa totálne počuli v ozvene z jej obývačky, kde mala pani Anna príliš nahlas pustenú televíziu. "Heslo Carmen," zakričala radostne pani Anna, ktorá tak vyhrala rozprávkových 201 000 eur. Povedala to však doslova v hodine dvanástej, iba pár sekúnd pred uplynutím 20 sekúnd na povedanie správneho hesla. Príliš hlasná televízia u nej doma ju však takmer pripravila o výhru. Anna mala doslova veľké šťastie.

Anka Šišková Zdroj: RTVS

Ďalšieho v poradí prišla vyžrebovať Anna Šišková, ktorá vytiahla lístok z obce Hýľov. Opäť nikto nevedel, kde sa táto obec nachádza. Herečka vyžrebovala pána Petra z Hýľova. "Áno, počúvam vás," zahlásil Peter po zdvihnutí telefónu. "Heslo je tajné životy," povedal suverénne Peter, ktorý vyhral 101-tisíc eur a neskrýval tak obrovskú radosť. "Peter, tešíme sa s vami, užite si peniažky," odkázal mu Forgáč.

Šišková sa ešte pred žrebovaním zverila v priamom prenose s morbídnym príbehom. Dcéra Tereza išla robiť dokument o koronavíruse do New Yorku. Na vlastné oči videla, ako vojaci vynášali mŕtvych ľudí z bytov a domov, ktorí podľahli covidu a nemohli si dovoliť zaplatiť zdravotnú starostlivosť. "Je mi zle doteraz z toho," zahlásila Anka Šišková. Okrem tohto smutného príbehu sa nedalo nevšimnúť si, že herečka sa predviedla v nešťastnom strihu šiat, ktorý jej zbytočne pridával kilá navyše.

Štvrtého výhercu prišiel vyžrebovať moderátor Gregor Mareš. Vylosoval pána Martina z Banskej Bystrice. "Áno, tu Martin z Bystrice," reagoval Martin, ktorý stále pritakával áno. "Zvedavosť," zahlásil heslo, no moderátori ho na prvýkrát nepočuli. Heslo tak musel zopakovať a už bolo všetko v poriadku. Martin tak za pár sekúnd vyhral 101-tisíc eur. "Na čo budú určené peniažky?" opýtal sa ho Forgáč. "Neviem, opýtam sa manželky," zavtipkoval výherca z Banskej Bystrice.

Gregor Mareš Zdroj: RTVS

Ako ďalší hosť sa predstavila zdravotná sestra z prvej línie z nemocnice v Považskej Bystrici pani Andrea Piačková. "Určite príde tretia vlna Covidu, len vďaka očkovanosti nepríde v takej sile ako druhá vlna," zahlásila. A ako si spomína na ťažké obdobie Covidu? "Ťažko, najmä na Vianoce. Začali chodiť nakazení mladí ľudia, začali umierať mladí ľudia - štyridsiatnici. Musím poďakovať celému kolektívu za odvedenú prácu," povedala. Pani Piačková vyžrebovala potencionálneho výhercu z Batizoviec - pána Eduarda.

"Áno, tu Edo," zdvihol telefón. "Čo práve robíte?" opýtala sa ho Vera. "Maľujem byt," zasmial sa a moderátori ho vyzvali povedať správne heslo. "Žiaľ, nepoviem vám heslo," povedal smutne Edo. "To, nemyslíte vážne!" povedala Vera. "No, žiaľ nie," pokračoval Edo, ktorý dodal, že to nebola jeho priorita. Edo tak v sekunde prišiel o výhru 101-tisíc eur a získal tak iba symbolickú výhru 1000 eur.