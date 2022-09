Ďalšie ADEPTKY v šou Láska na chate: Páni, TOTO na vás ešte čaká! Mladé krásky aj zrelé ženy ×

Do šou Láska na chate sa okrem starších účastníkov prihlásili aj mladé nezadané dievčatá, ktoré to s láskou už párkrát skúsili, no zatiaľ nenašli muža, s ktorým by si trúfli vyskúšať vážny vzťah.