Pred viac ako 2 mesiacmi sa na sociálnej sieti kapely Desmod objavil nečakaný oznam. Členovia Synči, Duško, Martin sa pre dlhotrvajúce nezhody s Kulym rozhodli zo skupiny odísť. Po ich odchode tak v kapele ostal iba spevák Kuly a bubeník Ján Škorec. Tí sa z toho bleskovo otriasli a okamžite medzi seba prijali nových členov a hrajú ďalej. Ani odídenci dlho netrpeli. Založili si novú kapelu s názvom Desmod a Robo Šimko. „Sú dva Desmody. Aby som to uviedol na správnu mieru. Po nejakých rokoch sme veľká časť našej kapely prišli na to, že sa ďalej už nedá pokračovať tak, ako sme pokračovali. Povedali sme si, že budeme pokračovať tam, kde sa pôvodný Desmod už nevedel pohnúť," vysvetlil nedávno gitarista Richard Synči Synčák v Teleráne. „My v podstate pokračujem tam, kde sme skončili. Ideme ďalej s novou kapelou a novým spevákom. Keďže sme ako autori uvedení všetci, môžeme hrať všetky naše spoločné pesničky, ktoré sme vytvorili. No my už pracujeme na nových veciach," dodal Synči.

Kapela Desmod a Robo Šimko. Zdroj: facebook

V piatok večer v tejto zostave v Nitre odpálili už aj svoj prvý koncert. Podľa fotiek, ktoré uverejnili, mali obrovský úspech. Fanúšikovia kapelu Desmod a Robo Šimko vychválili do nebies. „Boli ste úžasní, ďakujeme, že ste. Vidieť, že to, čo robíte, milujete a my si vás za to vážime,” napísala Alexandra. „Tento Desmod je ten pravý Desmod, môj názor, lebo hudba a gitary sú originál,” pridal sa fanúšik Branky. „My ďakujeme, že sme konečne mohli zažiť tú nekonečnú energiu, čo je vo vás a v hudbe,” pokračovala Martina. Je jasné, že takéto chvály Kulyho asi veľmi nepotešia...

