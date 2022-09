Jakuba si diváci mimoriadne obľúbili. Martin Šmahel si ho totiž pravidelne volával ako hosťa do relácie Farma Xtra. Keď tam mal niekoho iného, okamžite sa fanúšikovia šou ozvali, že tam chcú jedine Zitrona a vďaka jeho trefným hláškam a perfektným zmyslom pre humor sa z neho stala veľká hviezda Markízy. Pred pár dňami odštartovala v poradí už 14. séria tejto šou a s ňou aj obľúbená špeciálna Farma Xtra. Šmahela v nej však už nenájdete. Dianie na Farme komentujú známi stand-up komici a medzi nimi aj obľúbený Zitron.

Jakub Zitron Ťapák a Tomy Kotty vo Farme Xtra. Zdroj: TV Markíza

Zitron dianie na Farme najnovšie vo Farme Xtra komentoval s Tommy Kottym. Bavili sa na mladej Giuliane a jej opileckých hláškach. ,,Čo keď sa v noci poštím? Hovorím si, kámo, ja by som sa najradšej postavil v noci, ošťal ju a ráno to zvalil na ňu" rehotal sa Zitron, ktorý tiež spochybnil jej IQ. ,,Ja sa cítim tak dobre, keď jej vyšlo IQ viac ako 130 a robí toto, viem, že aj ja na to mám," mal záchvat smiechu, keď sa díval, ako si v ožratom stave namiesto trička cez hlavu naťahovala tepláky. ,,Dobre, dobre. Bál som sa, že zbytočne sa pozerám na nahú 18-ročnú babu, keď mám doma tehotnú manželku a z tohto by bol problém, ale toto viem doma ospravedlniť. Kámo, toto viem. Ty sa pozeráš na holé baby, ktoré si dávajú tepláky na seba," zabával sa Jakub, ktorý svoju snúbenicu Alexandru už nazval manželkou. Pár tvoria od roku 2015 a v novembri minulého roka využil Zitron ich psa na to, aby mu „pomohol“ so zásnubami. Floki poslušne držal prsteň na nose a ona povedala „áno“. A zdá sa, že už prebehla aj svadba.