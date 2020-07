Andy Hryc prežíva najťažšie obdobie v živote, keď od apríla zápasí so zákernou leukémiou. Do toho ho nedávno zasiahla smutná správa. "Do medicínskeho neba odišiel bývalý hlavný angiológ SR, vynikajúci lekár a skvelý kamarát Mudr. Augustín Mistrík. Ďakujem ti za všetko, čo si pre mňa urobil, mal som ťa veľmi rád. Odpočívaj v pokoji, Gugus," napísal pred pár dňami dojímavý odkaz Hryc na svojom Facebooku. Paradoxom je, že pred zhruba mesiacom, 18. júna, hercova dcéra Wanda ďakovala za záchranu otcovho života aj dnes už zosnulému docentovi Mistríkovi.

NESPOZNAŤ HO Andy Hryc počas chemoterapie výrazne schudol. Zdroj: Instagra

"A ide sa domov! Po 60 dňoch extrémne náročnej liečby beriem môjho tatina konečne domov. Veľká a nekonečná vďaka patrí lekárom, sestričkám a celému personálu Kliniky hematológie a transfuziológie LFUK, UNB, Nemocnice sv. Cyrila a Metoda za perfektnú starostlivosť a záchranu jeho života. Ďakujem prof. MUDr.Batorovej, PhD, doc. MUDr.Mistríkovi, PhD, MUDr. Bojtárovej," napísala vtedy Hrycová, pričom vymenovala aj spomínaného doktora Mistríka.