Posledné dni sú plné svadobných veseliek. Po scenáristovi Andym Krausovi a herečke Janke Kovalčíkovej do toho praštil aj známy jojkársky kuchár. Fotkami zo svadby sa pochválil samotný novomanžel.

Jedna svadba za druhou. Koniec mesiaca august bol pre viaceré páriky tým najkrajším. V priebehu pár dní sa totiž konali hneď tri svadby. Ako prvá do toho praštila v sobotu herečka Janka Kovalčíková zo seriálu Oteckovia, ktorá sa vydala za priateľa Adama. Bonzla to na ňu kolegyňa Natália Puklušová. Druhýkrát sa v nedeľu oženil aj Andy Kraus. Ten povedal svoje áno priateľke Janke, s ktorou má maličkú dcérku Adelku. Pani Krausová na svoj veľký deň zvolila jednoduché biele šaty so závojom a dlhou vlečkou.

Mladomanželia Krausovci. Zdroj: MATEJ KALINA

Ďalším v poradí bol kuchár Martin Korbelič, ktorého diváci poznajú najmä z programu Moja mama varí lepšie ako tvoja. Ten sa šťastnými fotkami pochválil aj na sociálnej sieti. "Pán & Pani Korbeličovci," napísal spokojný kuchár k fotkám. Jeho manželka, módna navrhárka Lenka, zvolila biele šaty s odhalenými ramenami a jemne zvlnené vlasy.