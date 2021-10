Divákom sa v sobotu darilo. Všetci vyžrebovaní zdvihli včas a okamžite po vyzvaní povedali správne heslo. Do štúdia prišla ako štvrtá žrebovať herečka Eva Pavlíková. Tá z osudia vytiahla pani Annu z Košíc. Na zdvihnutie mala ako každý 20 sekúnd a už počas toho išlo o poriadnu drámu. Sekundy sa míňali a Anna nie a nie sa moderátorom ozvať. Nakoniec zdvihla doslova v poslednej chvíli. „Ježiš, dobrý večer. Nie, nie, nespím, pozerám nejaké krimi,“ reagovala prekvapená pani. Keď ju následne vyzvali, aby povedala heslo, ktorým bolo slovo starostlivosť, došlo ešte k väčšej dráme. Sekundy ubúdali a Anne sa očividne stále v televízii premietal krimiseriál. „Prepni! Heslo potrebujem vedieť! 20 sekúnd mám na to,“ bolo počuť, ako zúfalo kričí po manželovi. V hodine dvanástej nakoniec konečne vykríkla! „Starostlivosť! 7, 6, 5, starostlivosť! Stihla som!“ opakovala Anna.

Ministerstvo financií si stojím za tým, že pani Anna povedala heslo ešte v časovom limite. Zdroj: RTVS

Moderátori ostali chvíľu v šoku. „No počkajte, musíme to overiť, či ste to stihli, pretože na našej obrazovke už svietila nula,“ váhal Marcel Forgáč. No po krátkom okamihu povedali, že to nakoniec stihla a vyhrala 101-tisíc eur. „Hurá, hurá, hurá. Zobudila som muža, ale ešte sa neteší, iba ja. Ešte spí. Už sa zobudil, prepínal mi televízor. Otvárame šampus. Ste zlatí všetci," ďakovala pani Anna. Diváci pri obrazovkách sa však nestačili čudovať. Podľa drvivej väčšiny totiž povedala heslo po časovom limite.

