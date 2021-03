Veľká tragédia sa odohrala ešte minulý rok 11. augusta v Slavkove u Opavy, kde manželia zo šou spolu bývali. Žena odišla s televíznym štábom k druhej rodine na Olomoucko. Bolo to naposledy, čo svojho manžela, policajta Stana videla živého. Stanislav totiž počas natáčania odišiel na bicykli do lesa a obesil sa. Donútiť ho siahnuť si na život mal podľa vyšetrovateľov práve šéf štábu. Má ísť o režiséra a zároveň kameramana Jána B.

Do obľúbenej šou sa manželia prihlásili podľa rodinných známych zo srandy. Stanislav si s náhradnou manželkou Gretou rozumel. Potom mal ale do spolužitia rázne vstúpiť režisér a Stana začať vydierať. Nepáčila sa mu práve pohodová atmosféra v rodine. V obžalobe, vo výpovedi vymenenej manželky Grety F., sa podľa českého Blesku píše: "V určitú dobu ju režisér zastavil, zdvihol ruku, ktorú zovrel v päsť a povedal:, Ku * va, Greto, povedz mi, čo sa tu deje, to nie je normálne, aby to bolo tak v pohode ."

Stanislav minulý rok zomrel. Zdroj: blesk.z

Greta je rómskeho pôvodu a Stanov maloletý syn na polícii do protokolu uviedol: "Počas natáčania neboli nejaké vyhrotené situácie, ale hlavne tatko hovoril na kameru to, čo mu hovorili, mal síce niekoľkokrát iný názor, ale hovoril na kameru to, čo po ňom chcel režisér, a ten chcel , aby to vyznelo, že je tatko rasista, " stojí doslova v obžalobe. Vedúci policajného oddelenia Oldřich K., pod ktorým Stanislav K. slúžil, opísal, že mu deň pred tragickým skonom telefonoval: "Volal Stanislav a pýtal sa ho, ako by mohol rýchlo ukončiť pracovný pomer. Odôvodnil to tým, že sa zúčastnil programu Výmena manželiek a 8. deň sa natáčanie nejako vyhrotilo a že ho bude stíhať GIBS,(pozn.red. Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov), "stojí v jeho výpovedi.



"Ako režisér v priebehu natáčania relácie Výmena manželiek v úmysle zvýšiť kontroverziu medzi zúčastnenými osobami nútil najmä Gretu F. a Stanislava K. k tomu, aby poukazovali na rozdielny životný štýl rodín a toto riešili pred kamerou," píše sa v žalobe plynúcej proti Jánovi B . V tej navrhol prokurátor obžalovanému podmienečný trest a pokutu 3 -tisíc eur. Sám režisér sa cíti úplne nevinný. "Uvádza, že považuje svoje obvinenie za absurdné. (...) Rezolútne odmieta, že by kohokoľvek, najmä poškodeného, ​​nútil k pokračovaniu natáčania. Situácia, že poškodený spáchal samovraždu, ho veľmi mrzí, je to nešťastné, ale na jeho smrti sa nijako nepodieľal, " píše sa v jeho výpovede v obžalobe. Hlavné pojednávanie nebolo v tejto veci doteraz nariadené.

