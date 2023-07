Je koniec! Pár z druhej série reality šou Love Island si dal zbohom po tom, ako sa už dlhšie pošuškávalo, že to medzi nimi neklape. Niekoľko vážnych kríz bolo len predzvesťou definitívneho konca. Anjelská tvár Davida Vitáska očarila Natáliu Kočendovú hneď ako sa stretli na luxusnej vile, no jeho správanie bolo od začiatku neúprimné. Pamätáte si, ako jej zabudol povedať, že ho domá čaká ďalšia frajerka?

Neprešiel ani rok po finále šou, no už si dávajú zbohom. Krehká láska, ktorú si Natálie Kočendová a David Vitásek vybudovali na luxusnej vile na Kanárskych ostrovoch, nevydržala nástrahy skutočného sveta mimo kamier a dvojica sa rozhodla ukončiť to. Búrlivý vzťah, ktorému neverili ani diváci reality šou, začal totiž pár stavať na klamstvách. Dávid ešte pred odletom do šou Love Island akosi pozabudol na to, že má doma frajerku Rebeku. Natálie mu však aj tento prešľap odpustila a keď divácke hlasovanie rozhodlo o tom, že David musí šou opustiť, odišla s ním. Oddanej láske je však nateraz koniec.

love island Zdroj: TV Markíza

"Toto bol najlepší zážitok v mojom živote. Z ostrova som odlietala s láskou, ale skoro po roku som si uvedomila, že každý máme úplne iný pohľad na život. Ďakujem za krásne aj zlé spoločné chvíle. Posunulo ma to ako človeka zase o kúsok ďalej. Teraz už viem, čo chcem a tiež viem, že pokiaľ má človek nejaké nároky a hranice, tak by s nimi nemal pohnúť. Ži krásny a šťastný život, taký, aký si praješ," napísala Natálie k príspevku, ktorým verejne oznámila rozchod s Davidom.

