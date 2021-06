Verejnoprávna televízia RTVS v živom vysielaní Dámskeho klubu odvysielala rozhovor s primárom oddelenia chirurgie ruky a komplexu operačných sál Nemocnice Ružinov Ladislavom Košťálom. Lekár pred kamerami zaútočil na černochov.

Lekár z ružinovskej nemocnice poriadne prestrelil v živom vysielaní Dámskeho klubu. Zdroj: rtvs

Odpovedal na otázky týkajúce sa amputácie končatín, ale aj iných prípadov. Následne prešiel k problematike karpálnych tunelov. Keď sa pokúsil divákom priblížiť informáciu, že podľa jeho skúseností ide o chorobu špecifickú pre Európanov, dodal, že karpálny tunel nemajú ľudia žijúci v arabských krajinách a n***i. V priamom prenose tak hanlivo nazval černochov, čím poriadne prestrelil.

„Pacienta to v noci budí, musí si otriasať ruku. Keď nezaberie konzervatívna injekčná liečba, treba to operovať. My (Európania – pozn. red.) toho máme strašne veľa, Arabi to nemajú, n***i to nemajú. Je to asi dané Európou,“ povedal Košťál. Moderátorka Iveta Malachovská iba súhlasne prikyvovala. Dodala, že Európania používajú ruky inak ako ľudia inde na svete. A čo hovorí na tento slovný prešľap televízia?

„RTVS odsudzuje akékoľvek náznaky a prejavy rasistického charakteru. Bohužiaľ, v tomto prípade išlo o živé vysielanie, ktoré je charakteristické svojou špecifickou dynamikou. Moderátorka po spornom vyjadrení respondenta automaticky ukončila rozhovor. Ďalšie okolnosti vzniknutej situácie preverujeme," povedala nám hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

