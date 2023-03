Koniec veľkej farmárskej láske! Tak rýchlo, ako sa ich cesty na statku spojili, tak rýchlo sa mimo statku aj rozchádzajú. Len 3 mesiace po odvysielaní veľkolepého finále reality šou Farma 14 oznámili Michal Mošpan (35) a Dagmara Kubinová (31) rozchod. Po skončení šou svojich fanúšikov neustále zásobovali spoločnými fotkami a chválili sa tým, ako skvelo zvládajú vzťah na diaľku, keďže Michal žije na východnom Slovenku a Dagmara v českom Hodoníne. Nedávno si však ich priaznivci všimli, že s uverejňovaním spoločných fotiek prestali, aj napriek spoločnému záväzku - šteniatku. Ich špekulácie o rozchode sa napokon potvrdili.

Michal a Dagmara oznámili rozchod spoločnou fotkou. Zdroj: Instagram @dagmara_key

O rozchode informovala dvojica prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti, kde napísali: "S Miškom sme sa vzájomne dohodli ísť každý svojou cestou sám za seba, oboch nás to mrzí a snažili sme sa naše cesty spojiť a ísť jednou spoločnou, ale niekedy to nevyjde podľa predstáv.. Taký je ŽIVOT. Ja za seba môžem len povedať, že som nesmierne rada za tie spoločne strávené chvíle, ktoré boli úžasné a plné úsmevu." V príspevku obaja poďakovali za podporu a komentáre k príspevku vypli, aby tak zabránili nepríjemným rečiam. Vyzerá to však tak, že naďalej ostávajú priateľmi, ktorí sa budú navzájom podporovať. O tom svedčí aj ich spoločná výzva, keďže obaja trénujú a pripravujú sa na zápasy v ringu.