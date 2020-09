Farma má za sebou ďalší duel. Proti sebe sa tentoraz postavili Nikol a Maja. V aréne sa ocitli pre to, že porušili pravidlá a utiekli im prasiatka. A doplatila na to Mária, ktorá skončila porazená.

Hoci doteraz nemal nikto zo súťažiacich žiadne zdravotné problémy, teraz išlo o veľmi vážny prípad. Adam Tomek sa v deň duelu od rána sťažoval na neznesiteľné bolesti brucha. ,,Ty nič neješ! To budeš mať z toho," hustili do neho ostatní, kým sa Adam zvíjal v kŕčoch na pohovke. ,,Doneste mi vedro, hneď! Budem zvracať!" začal kričať zúfalý Adam. Keď však Henrik zbadal, že zvracia krv, okamžite mu privolali zdravotníka. Zdravotníčka pacienta vyšetrila a okamžite privolala rýchlu zdravotnú službu. Adama zo statku odviezla sanitka. Farmári preto chceli vedieť, čo s ním je. ,,Adam je okej. Nebojte sa, je v poriadku. Nič vážne mu nebolo, ale vzhľadom na to, že vyčíňa pandémia, čo, či sa vráti alebo nevráti, je zatiaľ vo hviezdach. Keď Adama odviezla sanitka, tak sa vystavil riziku. Pamätáte sa, ako ste boli v karanténe?" ozrejmila im Evelyn.

Adama z Farmy zobrala sanitka. Zdroj: tv markíza

,,Adam musí ísť na test a musí ísť aj do izolácie, aby nás nenakazil, keď sa vráti naspäť na Farmu,"povedala neskôr Monika. Či to tak aj skutočne bude, je však veľmi otázne.

Pred súbojom dievčat však nastal šok. Evelyn vyhlásila, že Mário prestupuje na stranu Mesta a dievčatám tak bude pomáhať s vyrovnávaním terénu. A nastal duel. Ten sa dá pokojne nazvať ako súboj ženských titanov. Nikol (32) a Maja si v aréne proti sebe zmerali sily a ako víťaz z neho vyšla práve milovníčka sociálnych sietí. Najviac napínavá bola disciplína preťahovanie lanov. Obe pri tom takmer vypustili dušu a do poslednej chvíle to bolo vyrovnané a nerozhodné. Nakoniec sa však Nikol vyhecovala a súboj vyhrala. Následne sa jej viac darilo aj vo vedomostnom kvíze a keďže v prvej disciplíne s názvom Popoluška získala bod vďaka tomu, že Maja si nevšimla, že jej na stole ostali ešte tri fazuľky, duel so skóre 3:0 vyhrala. A následne sa opäť medzi ňou a Henrichom diali hotové divy...