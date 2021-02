Spevák sa po dvoch operáciách stále zotavuje doma. Keďže fanúšikovia chcú vedieť, ako to s ním vyzerá, všetkým poslal prostredníctvom sociálnej siete odkaz. „Priatelia, kamaráti a fanúšikovia, všetkých vás veľmi pekne pozdravujem a v prvom rade sa chcem poďakovať za tisícky správ, komentárov a esemesiek. Verte, že vaša podpora ma podporuje. Momentálne sa snažím oddýchnuť a dať sa do duševného zdravia, čo je pre mňa teraz najdôležitejšie. Pozerám staré české filmy a komédie (veru, bola to zlatá éra),” prezradil Janda.

Dalibor Janda. Zdroj: archív

„Myslím na vás a verím, že čoskoro pošlem sľúbenú hudobnú ukážku z môjho pripravovaného albumu. Dávajte na seba pozor. Dalibor,” ozval sa pred pár dňami spevák, čím fanúšikov veľmi potešil.