Havlová má krátko pred 70-kou, no ani to jej nebránilo v tom, aby sa dala nahovoriť na náročné fotenie. A to asi nemala robiť.„Že na staré kolená budem pózovať ako Kráľovná siedmich morí, budem sa potápať s otvorenými očami, som sa dozvedela na jeseň,“ zverila sa bývalá prvá dáma Havlová. Dagmar sa síce dočkala obdivu a chvály, no pri jednej fotke, ktorú zverejnila na Instagrame, jej to ľudia dali poriadne “vyžrať”. „Vyzerá to ako nepodarená fotomontáž. Príliš preumelkované, gýč a hrôza!“ reagovali jej šokovaní fanúšikovia.

Dagmar Havlová Zdroj: Instagram

„To je, ako by vám tam niekto nalepil tvár,“ rýpol si istý muž. Havlová odpovedala na negatívne reakcie s tým, nech sa s kritikou obrátia na fotografku Luciu Drlíkovú, ktorá je autorkou snímok. Nakoniec ale drsné útoky nevydržala a celý svoj príspevok radšej zmazala.