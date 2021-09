Veľmi vážne zdravotné problémy priviedli nedávno milovaného otca Hermana (87) Zory Czborovej (54) do nemocnice. Tam bojoval o život. Dnes ho má fitneska už doma.

Aktuálne sa už zotavuje doma u dcéry Zory. „Môj tatinko mal veľmi vážne problémy. Zabojoval v nemocnici, je po dvoch operáciách, bohužiaľ, je čiastočne imobilný, tak som si ho zobrala k sebe domov,” prezradila Czoborová pre jojkársky Top Star. A čo mu najviac teraz pomáha? „Pravidelná strava, cvičenie, chôdza, opatrovanie, láska. A verím tomu, že tak, ako som mamu pred tromi rokmi postavila na nohy z imobilného pacienta, tak aj tatina tam dostanem,” hovorí.

„Varím mu, starám sa o neho, robí mi to vnútorný pocit šťastia, je to síce veľký zaberák času, ale robí mi to radosť. Tým, že som z doktorskej rodiny, odmalička som im asistovala, keď bolo treba,” dodala.