Dvojica je stále zamilovaná ako na začiatku a obaja žiaria šťastím a spokojnosťou. O 15 rokov mladší Peter svoju manželku Zoru zvykne sprevádzať aj na jej fit pobytoch. Na jednom takom sú aj teraz – a to v jej obľúbenom Thajsku, kde už roky chodí. Fanúšikov odtiaľ zásobuje fotkami. Najnovšie sa pochválila svojimi záchranármi a lá Baywatch.

Zora Czoborová v Ománe. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Com3h21Lbyw/

„Vaši záchranári z Baywatchu sú na fit pobyte so Zorou Czoborovou v Thajsku už pripravení. Čo poviete? Dali by ste sa im aj vy zachrániť?“ položila Czoborová otázku svojim fanúšikom na sociálnej sieti. No do očí udrelo najmä vysekané telo jej zajačika Petra, ktorý sa už nápadne podobá na Ramba. A okrem toho zrejme zaspal na prudkom slnku, keďže jeho opálenie pripomína tmavú čokoládu.

Prečítajte si tiež: