Zdá sa, že Rolins je na Vianoce už pripravená. Najmä, čo sa týka jej outfitu do spálne. „Som presvedčená, že duch Vianoc by mal preniknúť aj do vašej postele (smiech). Ak viete, čo tým myslím. Za zimných večerov, pri nedostatku telesného tepla, takéto čertovské bodíčko - ako keby ste našli. Dôležité je, byť vždy pripravená,” napísala Dara na Instagrame a priložila aj odvážnu fotku. Na nej pózuje v sexi čipkovanom body. Dara, ktorá pred pár dňami oslávila 50-ku, sa rozhodne nemá za čo hanbiť. Páni, čo poviete?

Dara Rolins na promo fotkách k jej koncertu k 50-ke. Zdroj: Instagram - Dara Rolins