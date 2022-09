Toto všetko pravdepodobne zdedí vdovec Štefan Margita (66). Pokiaľ teda v prípadnom závete či inom zápise u notára nestojí ešte meno ďalšej osoby, ktorým by speváčka chcela niečo odkázať. Môže to byť napríklad jej sestra Evelyn (77). Zagorovej podľa informácií z katastra nehnuteľnosti patrila do jej smrti polovica luxusného mezonetového apartmánu v pražskom Podolí, kde s manželom Štefanom žili zhruba 15 rokov. Podľa oslovených realitných maklérov má spomínaný byt momentálne trhovú hodnotu okolo 11 mil. českých korún (cca 446 754 eur). Že by ho chcel Margita niekedy predať, nie je veľmi pravdepodobné.

Hana Zagorová s manželom Štefanom Margitom na staršej fotke. Zdroj: Profimedia

Ďalší byt, čo speváčka ešte nedávno vlastnila, bola polovica bytu v španielskej Malage, kam spolu radi jazdili a chcela tam ísť aj teraz. Lekári jej to však neodporúčali. To, či speváčka pre vážne zdravotné problémy svoj podiel v Španielsku už skôr nepreviedla na manžela, zatiaľ nie je jasné.



Veľkou položkou v dedičstve po Zagorovej sú tantiémy. Pravidelne jej totiž chodili peniaze od Ochranného zväzu autorského z Nezávislej spoločnosti výkonných umelcov. Podľa dôveryhodných zdrojov českého Blesku išlo v poslednom období v priemere o nezdanených 2,5 milióna českých korún ročne (cca 101 535 eur). A táto suma tento rok po smrti Zagorovej a nejaký čas určite vzrastie, keďže sa teraz viac hrajú jej pesničky a predaj jej cédečiek tiež vzrástol. Zagorová mala veľmi pekné tantiémy aj vďaka tomu, že sebe aj kolegom napísala niekoľko pesničiek, a ako autorka textov tak mala vyplácaných za dané songy viac peňazí, ako dostávajú samotní interpreti.



