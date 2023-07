Matej Drlička ešte na jeseň 2022 odstúpil z postu šéfa Národného divadla po svojom nešťastnom výroku na konferencii v Budapešti, kde povedal, čo nemal. S jeho odvolaním z funkcie nesúhlasil nikto zo zamestnancov. Drlička krátko nato zvolal brífing na pôde divadla, kde sa za neho postavil takmer celý herecký súbor. Ministerka kultúry Natália Milanová ho však vtedy z funkcie napriek tomu odvolala.

Zdena Studenková. Zdroj: Profimedia

Toto sa mimoriadne dotklo aj Zdeny Studenkovej, ktorá stála za ním, a tak sa rozhodla, že po 44 rokoch dá SND zbohom. „Áno, dala som výpoveď. Momentálne mi plynie výpovedná lehota,“ priznala vtedy Novému Času Studenková, ktorej na osude Národného divadla veľmi záležalo. „Prijatie jeho rezignácie a ukončenie jeho pôsobenia v tejto pozícii, ako aj rozčarovanie z politického vplyvu na výkon tejto funkcie viedlo u mňa k silnej strate motivácie, ktorá je pre moju prácu kľúčová,“ pokračovala ešte na jeseň. Z jej rozhodnutia boli vtedy v šoku všetci jej kolegovia a mnohí dúfali, že si to rozmyslí, prípadne sa po čase vráti. Žiaľ, nestalo sa tak.

Prešlo pár mesiacov a Matej Drlička sa v máji 2023 vrátil na post generálneho riaditeľa SND. Preto sa naskytá otázka, či sa po jeho návrate nevráti aj slávna herecká diva. „Osobnosť pani Zdeny Studenkovej je stále prítomná na scéne Činohry SND v inscenáciách Apartmán v hoteli Bristol a Bál,” prezradila nám nedávno tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková. Z jej vyjadrenia tak nebolo úplne jasné, či sa pani Studenková vrátila, alebo iba „dohrávala” spomínané hry. V divadle už však tieto dni plynie letná prestávka a nová sezóna sa odštartuje klasicky na začiatku septembra.

Zdena Studenková nedávno na Art Film festivale v Košiciach. Zdroj: Roman Hanc

Studenkovú sme pred pár dňami stretli na filmovom festivale Art Film v Košiciach. Pýtali sme sa jej, či nepomýšľa na návrat do divadla. Privítali by to diváci, ale i kolegovia. Niektorí herci, ako nám povedala Diana Mórová, si mysleli, že Studenková po zmene vedenia divadla príde späť. Lenže ona je pevne rozhodnutá. A riaditeľa Mateja Drličku, kolegov a divákov nepoteší. „Nie, nie, do divadla som sa nevrátila a ani o tom momentálne neuvažujem,” povedala nám rozhodne.

