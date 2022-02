Potom ako sa v relácii nedávno objavil mladý taxikár Filip, mamička Dominika či fitneska Michaela to vyzeralo tak, že súťažiaci už viac prekvapiť nemôžu. No opak sa stal pravdou. Najnovšie v relácii opäť účinkuje netradičná pätica. Už od prvej časti najviac zaujala prostoreká krčmárka Žaneta, ktorá si nedáva servítku pred ústa a to, čo jej napadne, to aj bez problémov povie.

Pri stole sa stretla zaujímavá skupina ľudí. Zdroj: tv joj

„Farba tataráku bola divná. To už išlo niekam do Indonézie. Určite by ma to nezabilo. Posilnilo by ma to,” reagovala Žaneta na pokazený tatarák, ktorý mal byť predjedlo. No to nebola jediná vec, ktorá jej prekážala. Pustila sa do súťažiaceho Petra, ktorý nemá rád cibuľu. „To čo je za Slováka, keď „nehúce” cibuľu." So svojimi vtipnými komentármi pokračovala aj pri hlavnom jedle. Hostiteľka Lenka podávala kačicu s kapustou a lokšami. „Jeden, druhý, tretí brok, tá ma tu chce odbachnúť,” prekážalo jej korenie v jedle. Neodpustila si komentár ani na hostiteľkine dlhé zelené nechty či minigolf, ktorý zvolila na program. „Ja keď vidím gule, to chápete. To len strieľať,” poznamenala. Aj samotní diváci sa poriadne bavili na jej komentároch a hláškach. Ocenili však najmä to, že nikoho neuráža. „Je zábavná, povie čo chce, no hlavne nikoho zbytočne neuráža,” reagovala diváčka Denisa. Je jasné, že do piatku ešte bude riadne veselo.