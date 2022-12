Na finále boli pozvaní všetci farmári okrem konfliktného Barona, ktorého Markíza vyrazila zo šou. Pred prenosom farmári popíjali v stane pred štúdiami a všetci si dali na outfitoch poriadne záležať. Dagmar prišla ako ruská cárovná s dlhou hrivou, Giuliana v šušťiakoch s holým bruchom a Alex po celý čas v štúdiu, v ktorom bolo poriadne horúco, sedela v hrubom kožuchu.

Giuliana so Saškou spolu pózovali ako o život a dokonca si pravidelne vymieňali sladké bozky… Keď sa skončilo finále, všetci sa odobrali na hotel, kde alkohol tiekol potokom. Filip dokonca prijal stávku, že „na ex“ vypije plný veľký pohár borovičky. Išiel do toho napriek tomu, že Markíza ho krátko nato už viezla do Prahy na natáčanie relácie Život po Farme. No a keď sa dooslavovalo v hoteli, ďalšia várka sa vybrala chľastať do mesta. Nadránom tak Saška chodila po ulici iba v minišatách a ponožkách…

