Nela Pocisková, ktorá momentálne hviezdi v seriáli Nemocnica, sa rozhodla zabrdnúť do šansónu. Vydala novú pieseň s názvom ,,Šansón o dvoch umývadlách", ku ktorému už natočila aj videoklip. Hudbu a text jej zložil Marian Zima. A v ňom ju fanúšikovia takmer ani nespoznali. Nela sa totiž rozhodla, že klip bude o tom, ako sa jej staré ,,JA" pozerá na svoju mladosť. Do rúk si ju vzala šikovná vizážistka a za tri hodinky z nej spravila zvráskavenú babičku. ,,V budúcnosti, keď už budem stará, si to porovnám, či sa jej táto premena podarila," smiala sa Pocisková v Teleráne, ktorá má k šansónu veľmi blízko. Na strednej škole z neho dokonca maturovala a do ich tajov ju vtedy zasvätil samotný majster Jozef Bednárik (†65).

Nela Pocisková v novom šansónovom klipe - Šansón o dvoch umývadlách. Zdroj: YouTube

