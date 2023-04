Nie je žiadne tajomstvo, že Čírová to mala v Let's Dance slušne našliapnuté. No jej púť v šou sa skončila rekordne rýchlo, čo jej nenapadlo ani v najhoršom sne. Už po 1. kole sa totiž na tréningu nešťastne zranila, a keďže sa po týždni, ako to určujú pravidlá, nestihla zotaviť, zo súťaže musela odstúpiť.

Mária Čírová si s rodinkou užívala veľkonočné sviatky pri mori. Zdroj: Instagram Mária Čírová

„Najprv som mala natiahnutý medzirebrový sval, ktorý sa následne v jednej zdvíhačke natrhol, takže toto zranenie bolo natoľko silné, že som prvé dni nevedela ani dýchať. Bol to šok, trénovali sme poctivo 6 týždňov, naozaj intenzívne 5-6 hodín denne, k tomu sme mali gymnastiku, balet a špeciálne cvičenia. To všetko asi dalo môjmu telu veľmi zabrať,“ prezradila nám Čírová, keď sme ju nedávno stretli na módnej šou.

„Teším sa z tejto skúsenosti, no život si vypýtal stopku a aj to treba vedieť prijať. Som vďačná, že viem takéto veci prijímať, ale, samozrejme, na začiatku som si aj poplakala. Predsa len to bola stopka zrazu z ničoho nič, bolo to pre mňa bolestivé aj na duši, v zmysle, že to azda ani nie je možné. Beriem to ako lekciu, že keď je už naozaj niečoho veľa, netreba sa báť povedať nie. Po 6 týždňoch tréningov som pociťovala veľkú únavu, no tanečný partner mi hovoril, že je vo mne veľký potenciál a musíme ešte viac zamakať. Následne som sa zranila. Na dva mesiace som sa zastavila, boli sme aj na dovolenke,“ dodala Mária s tým, že je vďačná nebesám, že nemusela ísť na operáciu. Po pár mesiacoch od zranenia sa vraj bude môcť vrátiť k všetkým aktivitám, ktoré miluje – ku gymnastike, koňom aj k tancu.