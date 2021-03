Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková (31) prijala pozvanie do diskusnej relácie RTVS "Silná Zostava", kde prišla vysvetliť, prečo nedávno trávila dovolenku na exotických Maldivách, napriek tomu, že máme lockdown a vláda neodporúča a najnovšie už zakázala cestovať do exotických krajín. Po jej slovách v živom vysielaní viacerí Slováci neverili vlastným ušiam, čo to počujú.

Bývalá tenistka Dominika Cibulková (31) prijala pozvanie do diskusnej relácie RTVS „Silná zostava", kde prišla vysvetliť, prečo bola na exotických Maldivách a fotkami ešte aj provokovala Slovákov. Po jej slovách v živom vysielaní diváci neverili vlastným ušiam a v šoku neboli sami.

Cibulková v Silnej zostave obhajovala dovolenku na Maldivách. Zdroj: rtvs

Určite majú ešte mnohí v živej pamäti, ako sa Cibulková v januári dala medzi prvými zaočkovať proti covidu, čím naštvala asi každého Slováka. Jej vysvetlenie krátko na to bolo, že sa dala „voviesť do omylu”. Hneď na to sa po meste promenádovala bez rúška. Po vlne obrovskej kritiky nakoniec prijala ponuku z ministerstva zdravotníctva a išla vypomáhať na testovanie. Navliekla sa do ochranného skafandru, no pomocnú ruku k dielu podala iba na pár hodín. Netrvalo dlho a ľuďom už posielala pozdravy z exotických Maldív.

S manželom a malým synom Jakubkom si užili dva týždne v raji, odkiaľ dennodenne provokovala fotkami. Bežných ľudí, ktorí poctivo dodržiavajú nariadenia, sedia doma na zadku a neodvážia sa ísť ani mimo okres na základe nariadení, tak išlo roztrhnúť od zlosti. Možno aj preto si Veronika Cifrová Ostrihoňová do svojej relácie Silná zostava Cibulkovú pozvala, kde mala možnosť všetko ľuďom vysvetliť. Bývalá tenistka vyrukovala s verziou, že tam bola predsa pracovne.

„Jediná naša podmienka bola, aby sme spĺňali pandemické opatrenia. A tým, že cestovanie bolo dovolené, dva dni pred dovolenkou sme kontrolovali, či sa niečo nezmenilo, či to nemáme zrušiť, no a hranice boli otvorené. Zhodou okolností ten rezort, kam sme išli, ma oslovil cez môjho amerického agenta na spropagovanie, takže bolo to využitie, že sme si aj oddýchli, ale bola som tam aj za prácou,” prezradila v úvode diskusie Dominika, ktorá v čase, keď trávila dovolenku na Maldivách, na Instagrame priznala, že tam oslavuje 10. výročie vzťahu s manželom Michalom Navarom. O „práci” nepadlo vtedy ani slovo.

„Zvažovala si aj to, že to môže signalizovať nespolupatričnosť, ako to mnohí vnímajú, že ty si dovolenkovala, zatiaľ čo na Slovensku je ťažká situácia?” opýtala sa jej Ostrihoňová. „Mne by prišlo nečestné a pokrytecké, že by som sa tvárila, že som tých 14 dní v Bratislave a nebodaj si postovala fotky. Vždy som bola úprimná a otvorená. Vedela som, že to nebudem tajiť, odmalička som na sebe makala, nie som politik, tým, že by som bola doma, by som nikomu nepomohla, ako keď sme boli tam, takže som v tom nevidela rozdiel. Boli sme maximálne zodpovední, dali sme sa extra testovať, tak som v tom nevidela problém,” obhajovala sa. Vtom sa do debaty zapojila stand up komička Simona: „Z tvojej strany to vnímam ako takú nedostatočnú spolupatričnosť, tvoji fanúšikovia sú obyčajní ľudia, aj ty si taká kedysi bola ako tenistka, dnes vysielaš signály, ako vyvolený môže ísť na dovolenku, keď v nemocniciach zomierajú ľudia. Ako sa pri tom cítiš?”

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>