Erika Judínyová (50) už niekoľko rokov neodmysliteľne patrí do markizáckej Smotánky. V nej prináša pikošky zo sveta slovenského šoubiznisu. Každýkrát sa snaží ukázať v tom najlepšom svetle a pred kamerami predvádza rôzne outfity od výmyslu sveta. Inak to nebolo ani nedávno, no vyzerala takmer ako cez kopirák ako pred pár dňami Dominika Cibulková (32).

"Čo hovoríte na Erikin letný outfit? V tomto teple nezabúdajte ani vy na vzdušné materiály a pite dostatok vody," znel oznam na instagramovom profile markizáckej Smotánky, ktorý lákal divákov, aby si nedalu ujsť najnovší diel šoubiznisovej relácie. A pozorný divák si to hneď musel všimnúť. Okrem toho, že Judínyovej šaty mierne presvitali, určite mnohým boli táto letná háčkovaná róba povedomé už na prvý pohľad.

Dominika si potrpí na vyzývavé outfity. Zdroj: Instagram - Dominika Cibulková

Erikin dvorný stylista, ktorý ju do Smotánky oblieka, Andrej Kusalík, totiž zvolil rovnaký outfit, aký mala pred pár dňami na sebe naša bývalá tenistka Dominika Cibulková. Tá ich zvolila na pompéznu "garden party" 1. narodenín milovaného synčeka Jakubka. No a Erike sa zrejme tak zapáčili, že si ich pár dní na to obliekla do vysielania Smotánky. Komu pristali viac?

