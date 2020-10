Krásna Daniela našla šťastie po boku sympatického Miloša, s ktorým bola zasnúbená už od roku 2015. Nedávno si ho v požehnanom stave zobrala za muža. „Jeden mesiac,“ napísala stručný popis brunetka a dcéra bývalej missky Daniela k spoločnej fotke s manželom. Tou sa pochválila v pondelok na sociálnej sieti. Snímka ju zachytáva spolu so ženíchom z ich veľkého dňa, keď si presne pred mesiacom povedali áno. Na fotke síce nevidno neveste do tváre, no Daniela sa aspoň pochválila prvým záberom z jej dňa "D" a jemnou obrúčkou.

Daniela už má takéto bruško. Zdroj: Instagram D. CH.