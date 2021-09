Markíza hľadá sexi príťažlivých mladých single mužov, krásne ženy, ktorí prídu poriadne zamiešať karty do vily Love Island. Všetci tí, ktorí chcú nájsť lásku, majú radi zábavu a chceli by popritom vyhrať rozprávkovú výhru 75 000 €, sa môžu ešte stále prihlásiť na stránke casting.markiza.sk. Vybraných ľudí bude televízia čo najskôr kontaktovať, zavolá ich na online kasting a pár šťastlivcov potom pôjde v priebehu pár týždňov rovno do vily na Kanárske ostrovy. Ak si myslíte, že ste to práve vy, kto to v šou rozprúdi, neváhajte a prihláste sa!

Prihláste sa do šou Love Island. Zdroj: tv markíza