Známy tanečník Laco Cmorej (41) na november minulého roka nezabudne do konca života. Pri nakrúcaní klipu ho zasiahlo elektrické napätie a lekári mu nedávali takmer žiadnu šancu na prežitie. On sa síce druhýkrát narodil, no s následkami musí bojovať naďalej. Ako sa aktuálne má?

Tanečník a choreograf Laco si na osudný okamih vôbec nepamätá. Pri nakrúcaní videoklipu v rušňovom depe ho zasiahol prúd z vysokého napätia a vo vážnom stave skončil v umelom spánku. „Podľa svedkov som vybuchol ako petarda a potom to už išlo. Prišla záchranka, ja som bol paradoxne pri vedomí, ale nepamätám si to. Som vďačný za znovuzrodenie,“ povedal. Laco bol následne 5 týždňov hospitalizovaný v nemocnici a absolvoval aj dve plastiky. “Spojila sa pri mne doslova armáda anjelov, nie iba jeden,” hovorili mi lekári.

Cmorej porozprával o svojich zraneniach v Teleráne prvýkrát vo februári. Zdroj: TV MARKÍZA

“Momentálne sa mám lepšie, väčšinu dňa trávim u nás doma na záhrade,” hovorí. Hoci mal veľké šťastie, následky po hrozivom nešťastí mu predsa len ostali. "Jeden nerv na zapästí mi odpálilo, volá sa to radiális, ten, čo dvíha zápästie. Akože viem tou rukou hýbať, odrezať si niečo, dokonca aj rýľovať,” prezradil v markizáckom Reflexe. “Nešťastie, ktoré som prežil, veľa ľudí neprežilo, uškvarili sa. Často takéto niečo poškodí mozog, srdce alebo pečeň, cezo mňa to napätie nejakým zázrakom iba prebehlo,” hovorí a zároveň si to uvedomil ako varovný prst.

“Všetko sa deje pre niečo, ale nebadám, že by som niečo zlé napáchal, aby som sa mal polepšiť, ale niečo ma to malo asi naučiť. Zatiaľ to tak vnímam, že asi trpezlivosti, lebo bol som zvyknutý na rýchly, akčný život a veľa vecí som robil doslova na počkanie a zrazu musím mať pokoj,” dodal Cmorej.