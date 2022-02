V druhej polovici 80. rokov práve Janda na tri roky pripravil niekoľkonásobného držiteľa Zlatého Slávika Karla Gotta o titul. Po Mirovi Žbirkovi a Petrovi Nagyovi. „Karel mal asi v pláne, že to má vyhrávať stále. V tých 80. rokoch sme ho trošku prehodili na druhú koľaj a on to asi zle znášal. Keď sa konali koncerty Zlatých Slávikov, Gott mal vždy tendenciu, že tam vôbec neprišiel. Zavolal, že je zaneprázdnený a že nepríde. Urobil to všetkým v tom období, ktorý toho Slávika vyhrali, že to neprehryzol. Aj keď na verejnosti sa tváril tak, že nám to praje. Ktovie, ako to bolo,” prekvapil Janda v markizáckej Smotánke.

Pieseň Zvonky štěstí sa nikdy na žiadnom radovom albume Dary Rolins ani Karla Gotta neobjavila. Koncertnú premiéru mala presne v deň jedenástich narodenín Darinky, v pražskej Lucerne počas vianočného koncertu Karla Gotta. Zdroj: archív

Tieto slová by sa Kájovi asi nepáčili. Napriek tomu, že ho Dalibor mal rád, predsa len ho niečo „trápilo”. „Mal vždy také privilégia, možno zaslúžene, ale to už nechám na...” dodal spevák, ktorý kedysi absolvoval 25 koncertov mesačne a to si vyžiadalo svoju daň, keď ho v januári 2021 takmer zradilo srdce a absolvoval vážnu operáciu.

