Ráno vstane, dá si rozcvičku a potom minimálne hodinu vysáva. Herec na to má aj diagnózu - vidí špinu úplne všade. „Pracujú na mne traja psychiatri. Predtým som sa liečil z alkoholizmu, jeden psychiater mi povedal, že mám nas*até v hlave, že som od všetkého závislý. S vysávaním je to podobné," prezradil na nakrúcaní 7 pádov Honzu Dědka. A keďže jedným z hostí bol aj sexuológ Ondřej Trojan, padla otázka, či sa vysávačom neukájal.

Český herec Bob Klepl . Zdroj: Facebook

„Raz som to skúsil a bol som rád, že som blízko vypínača,” šokoval Klepl. Dnes už ho vraj neberie ani porno. „Už nemám testosterón, už ma to opustilo. Predtým som sa pozeral na amatérske porno, to mi najviac pripomínalo mňa. Tie profesionálne porná, luxusné dámy ma nebavili, nikto sa na mňa nepodobal. A už ma nebaví ani to amatérske,” dodal svojský herec.